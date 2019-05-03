Düzce Üniversitesi Öğrencilerinden Güreş Şampiyonasında İkincilik Başarısı

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Üniversitelerarası Spor Federasyonu tarafından Bartın’da düzenlenen Üniversitelerarası Güreş Şampiyonasında ikincilik dereceleri elde ederek spordaki başarılarına bir yenisini ekledi.
Düzce Üniversitesi öğrencileri, Üniversitelerarası Spor Federasyonu tarafından Bartın'da düzenlenen Üniversitelerarası Güreş Şampiyonasında ikincilik dereceleri elde ederek spordaki başarılarına bir yenisini ekledi.
Üniversitelerarası Güreş Şampiyonasında; Düzce Üniversitesi öğrencisi Recep Diri 70 kg kategorisinde ikinci ve Mert Gürhan ise 125 kg kategorisinde yine ikinci olarak Düzce Üniversitesi'ne önemli başarılar kazandırdı.