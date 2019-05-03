İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Düzce Üniversitesi Öğrencilerinden Güreş Şampiyonasında İkincilik Başarısı

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Üniversitelerarası Spor Federasyonu tarafından Bartın’da düzenlenen Üniversitelerarası Güreş Şampiyonasında ikincilik dereceleri elde ederek spordaki başarılarına bir yenisini ekledi.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Üniversitelerarası Spor Federasyonu tarafından Bartın'da düzenlenen Üniversitelerarası Güreş Şampiyonasında ikincilik dereceleri elde ederek spordaki başarılarına bir yenisini ekledi.


Üniversitelerarası Güreş Şampiyonasında; Düzce Üniversitesi öğrencisi Recep Diri 70 kg kategorisinde ikinci ve Mert Gürhan ise 125 kg kategorisinde yine ikinci olarak Düzce Üniversitesi'ne önemli başarılar kazandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.