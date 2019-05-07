Düzce Üniversitesi öğrencilerinden Mustafa Seven'e yoğun ilgi

Fotoğraf sanatının inceliklerine değinen Mustafa Seven, gençlerle fotoğraf yarışmasının detaylarını da paylaştı.

Geçtiğimiz yıl “Doğanın Enerjisi” temasıyla düzenlenen Sepaş Enerji Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki teması “Sokağın Enerjisi” olarak belirlendi. 2 Mayıs – 5 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya'da ikamet eden 18 yaşından büyük kişilerin ücretsiz olarak katılabileceği yarışmada genel kategorinin yanı sıra 21 yaş altı fotoğrafçıların eserlerinin değerlendirileceği Genç Objektif kategorisi olacak. Yarışmanın ilk üç kazananı Mustafa Seven ile Eylül ayında Gaziantep'e giderek sokak fotoğrafçılığı gezisine katılma imkanı yakalayacak. Mustafa Seven'den birebir ders alma imkanının yanı sıra birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye bin 500 TL para ödülü de verilecek. Genç Objektif Özel Ödülü kazananı da bin TL para ödülü verilecek.