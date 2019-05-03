Düzce Üniversitesi öğrencilerine ambulans operasyonları eğitimi verildi

Eğitime; İlk ve Acil Yardım Programı 2. sınıf öğrencileri ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinden 2 eğitmen katıldı. Koordinatörlüğünü İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Ümit Kılıç'ın yaptığı eğitim 4 saat sürdü. Eğitimin teorik kısmı Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda, uygulama kısmı ambulans eğitim alanında gerçekleştirildi.

Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan eğitimin açılış konuşmasını yapan İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Ümit Kılıç, Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları için komuta merkezinden çağrının alınmasından itibaren başlayan koordinasyonun, ilgili acil yardım istasyonunun görevlendirilmesi, olay yerine ulaşması gerektiğinde danışman hekime danışılması, hasta transportu ve yönlendirilen hastaneye hastanın güvenli şekilde ulaştırılması aşamalarında telsiz ve haberleşmenin etkin şekilde kullanılmasının önemini vurguladı.

İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Ümit Kılıç, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) personelinin çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli ve gönüllü sağlık personelleri arasından seçildiğini, yapılan eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde eğitimlere ve tatbikatlara katıldıklarını, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale ettiklerini ve öğrencilerimizin de çalışmaya başladıktan sonra istekleri doğrultusunda bu ekiplere katılabileceklerini sözlerine ekledi.

Son olarak Öğr. Gör. Ümit Kılıç, uygulamalı eğitimi ve İl Sağlık Müdürlüğüyle yapılan iş birliğini önemsediklerini bu sayede öğrencilerin eğitimlerine yapılan katkının büyük olduğunu söyleyerek etkin ve verimli bir eğitim olması dilekleriyle sözü UMKE eğitmenlerine bıraktı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü UMKE eğitmenleri Ahmet İyi ve Süleyman Yavuz sunumlarında telsiz haberleşme, olay yeri güvenliği, güvenli hasta transportu konularında ve sahada yaşadıkları tecrübelerinden bahsettiler. Sunumun ardından öğrenciler uygulamalı olarak telsiz kullanma şansını yakaladılar. Eğitimin devamında uygulamalı olarak omurga stabilizasyonunda ve kurtarmada büyük öneme sahip olan KED yeleği uygulaması yapıldı. Daha sonraki alan uygulamaları için ambulans eğitim alanına geçildi. Ambulans eğitim alanında Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne ait UMKE aracı ve acil yardım ambulansı hazır bulundu. Eğitmenler enkaz altından hasta kurtarma, araç altından ve araç içerisinden hasta kurtarma, travma tahtası hasta stabilizasyonu, psikiyatrik hasta yaklaşımı ve stabilizasyonu, ambulans ekipmanları traksiyon atel, vakum atel, yanık seti, doğum seti, krikotirotomi seti, kombinasyon sedye kullanımı konularında öğrencilerin katılımıyla uygulamalı olarak eğitim verdiler. Etkin ve verimli geçen eğitimin sonunda Öğr. Gör. Ümit Kılıç tarafından eğitmenlere teşekkür belgesi verilmesiyle eğitim sonlandırıldı.