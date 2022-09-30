Düzce Üniversitesi öğrencisi Emine Çakmak dünya şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) iş birliğinde, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya Düzce Üniversitesi 3 sporcu ile katıldı.

Dünya genelinde 56 ülkeden yüzlerce sporcunun katılım sağladığı uluslararası müsabaka; boks, karate, muaythai, sambo, güreş ve wushu spor dallarında 6 kategoride düzenlendi. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada; Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Emine Çakmak, güreşte 53 kiloda 1. olarak altın madalyanın sahibi olurken, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hasan Çetin ise, Muaythai kategorisinde 86 kiloda 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, “Uluslararası alanda gerçekleştirilen böylesi önemli bir organizasyonda İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı gönlere çektirme başarısını göstererek bizleri onurlandıran başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğrencilerimizin yetişmesi için her türlü fedakarlığı gösteren ailelerine, antrenörlerine ve Spor Bilimleri Fakültemiz akademik kadrosuna teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.