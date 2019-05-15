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Düzce Üniversitesi öğrencisi Türkiye birincisi oldu

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müzik Bölümü 2.

sınıf öğrencisi Alihan Sallı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençler Arası Kültür ve Sanat yarışmalarında, 18-23 Yaş Kategorisi Türk Müziği Yorumlama dalında Türkiye birincisi oldu.


Gençlerimizin bin yıllık kültürümüz olan Türk Müziğine sahip çıkmaları amacıyla düzenlen yarışma, 18-23/24-29 bay ve bayan solo ses ve Özgün Yorumlama olmak üzere toplam 5 kategoride gerçekleştirildi. Türk Halk, Türk Sanat ve Geleneksel Türk Müziği dallarından eserlerin seslendirildiği yarışmada, oldukça başarılı bir performans sergileyen Düzce Üniversitesi öğrencisi Alihan Sallı Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

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