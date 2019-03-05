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Düzce Üniversitesi öğretim üyelerine başarı belgesi

Düzce Kırım Türkleri Derneği tarafından düzenlenen gecede, Düzce Üniversitesi’nden Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.

Düzce Kırım Türkleri Derneği tarafından düzenlenen gecede, Düzce Üniversitesi'nden Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. H. İbrahim Uğraş'a Düzce'yle ilgili yaptıkları değerli katkılardan dolayı teşekkür edilerek belgeleri takdim edildi.


Bu anlamlı programda, Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar Yüksek Hızlı Tren çalışmaları konusunda verdikleri desteklerden dolayı Kırım Türkleri Derneği'ne teşekkür etti. Prof. Dr. H. İbrahim Uğraş ise ihtisaslaşma çalışmaları ile Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DÜBİT) faaliyetleriyle ilgili kısa bilgilendirme yaparak dernek yönetimine ve üyelerine teşekkür etti.

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