Düzce Üniversitesi özel gereksinimli öğrenciler için fark oluşturacak

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin ‘TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı' kapsamında düzenlediği “Özel Gereksinimli Öğrencilere Fen Eğitimi” başlıklı proje, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim içi olarak başladı.

5 gün süresince farklı etkinliklerin gerçekleştirileceği projenin açılış oturumuna; Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özak, proje ekibinde yer alan farklı üniversitelerden akademisyenler ve özel eğitim öğretmen adayları katıldı.

Programın açılışında konuşan Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Özak, TÜBİTAK tarafından desteklenen “Özel Gereksinimli Öğrencilere Fen Eğitimi” başlıklı projenin gerçekleştirilmesine katkı sunanlara teşekkür ederek sözlerine başladı. Proje ekibinde yer alan akademisyenlerin, özel eğitim öğretmen adaylarıyla bilgi ve birikimlerini paylaşacağını belirten Özak, proje süresince Fen bilimleri eğitimiyle ilgili en güncel bilgilerin aktarılacağını söyleyerek sözü Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç'a bıraktı.

“Program dışı aktiviteler gelişim için çok önemli”

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, program dışı aktivitelerin öğrencilerin gelişimi için son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, projelerin sorundan daha çok çözümlerin konuşulduğu platformlar olduğunu ifade etti. Bu tür etkinliklerle öğrencilerin; kendini tanıyacağına, kendisini başkasında göreceğine işaret eden Prof. Dr. Koç, etkinlikle sosyal, eğitsel ve psikolojik kazanımlar elde edileceğine de vurgu yaptı. Öğretmen adaylarının proje ile yeni deneyim ve kavramlara yönelik farklı bakış açıları da kazanacağını dile getiren Prof. Dr. Mustafa Koç, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Öğretmen adayları teşekkür etti

Programda, proje ekibinde yer alan Düzce Üniversitesi'nden ve farklı üniversitelerden akademisyenler de görüşlerini paylaştı. Özel eğitim öğretmen adaylarının düzenlenecek etkinlikler ile farklı beceriler elde edeceğini ifade eden akademisyenler, aktif öğrenme teknikleri başta olmak üzere özel gereksinimli öğrencilerin topluma entegrasyonuna kadar birçok faydalı bilginin proje vasıtasıyla aktarılacağının altını çizdi. Öğretmen adayları da kendilerinin gelişimi için bu etkinliği düzenleyen Düzce Üniversitesi başta olmak üzere proje ekibine teşekkürlerini iletti.

Farklı bilimsel etkinliklere sahne olacak projenin; geleceğin özel eğitim öğretmenlerine, Fen bilimleri dersinde özel gereksinimli öğrencilere uygulayacakları güncel öğretim yöntem ve tekniklerinin öğretimine ve uygulanacak etkinliklere rehber olması amaçlanıyor.