Düzce Üniversitesi PDR günleri çevrim içi olarak düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'nın düzenlediği “Düzce Üniversitesi 5.PDR Günleri” etkinliğinde, birbirinden değerli isimler öğrencilerle bir araya geldi.

Moderatörlüğünü Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Düzce İl Temsilciliği Başkanı ve Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Pınar Özdemir'in yaptığı etkinlikte; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Türk PDR Derneği Başkanı Oğuz Özat ile alanında uzman birçok değerli isim bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

“Ben olma ve biz olma sürecine katkı sunuyor”

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, 5.sinin düzenlendiği PDR Günlerinin; hayırlara vesile olmasını, kazanımların davranışlara dönüşmesini dileyerek sözlerine başladı. Bu tür etkinliklerin önemini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Koç, bu sürece katılan kişilerin; hem kendilerini tanıma, hem tanıdığı kişiyle barışma ve bu barışmayla birlikte, ben olma, sahip olduğu benle etkileşimleri nasıl yürüttüğünü fark ederek, biz olmayı öğrendiği bir sürece tanıklık ettiklerinin altını çizdi.

“Yol haritası oluşturmada yardımcı oluyor”

Bu sürecin ayrıca bütün katılımcılara; eğitsel, psikolojik ve sosyolojik katkılar sunduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Koç, “Başarılı insanların ortak özelliklerinden bir tanesi de üniversite hayatında program dışı etkinliklerde çok fazla yer almasıdır. Üniversite sadece program eğitiminden ibaret değildir. Düzenlenen bu etkinlikler öğrencilerimize yol haritası oluşturacak. Öğrencilerimizin; hem bilişsel yeterliklerini, hem duyuşsal özelliklerini, hem de davranışsal becerilerini artırmanın yanında, kendilerine en uygun yol hartasını oluşturmalarına yardımcı olacaktır” dedi.

“Sorgulama ruhunu kazandırmak, üniversitenin ve fakültenin en temel amacıdır”

Üniversite eğitiminin sorgulamanın en üst seviyede olduğu bir yer olduğunu ifade eden Mustafa Koç, “Sorgulama ruhu, öğrenme eyleminin kişisel gelişimi için gerekli olduğunun farkına varmaktır. Bilme arzusu ve keşfetme isteği, bu isteğin ve arzunun beslediği sorgulama ruhu, öğrenme sürecinde uygun olmayan yolların ve insanların yanlış vaatlerine, karşı koyma gücünü oluşturur. Eğer biz bu sorgulama gücüne sahip olabilseydik, kişisel bir ifade ile aklımızı kiraya vermeseydik, şuanda biz çok daha güzel yerlerde olurduk ve birçok şeyi de yaşamak zorunda kalmazdık. Sorgulama ruhu, kendini anlamaya doğru sürekli bir yolculuk tutkusunu ve sabrını da gerektiriyor. Sorgulama ruhunu kazandırmak, Üniversitemizin ve Fakültemizin en temel amacıdır. Bir öğrencinin yeni bakış açıları aramak için varsayımların ötesine bakması ve düşüncesini değiştirebilecek ilkleri araması gerekiyor. Sorgulama ruhunu benimsemek, çelişkiler içerisinde var olan fırsatları bilinçli olarak keşfetmeye karar vermektir. Bu gerçekle yüzleşmeyi, değerin yanı sıra bilginin anlamı hakkında karar vermek, kişisel seçimlerin nasıl ve neden olduğunu yansıtmak anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

“En iyisini yapma kaygısı içerisindeyiz”

Akademisyenler olarak, öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi, gelecekte karşılaşabilecekleri sorunları en hızlı bir şekilde aşamaları için, en iyiyi yapabilme kaygısı içerisinde olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Koç, “Biz korkuyu güvene, kaçma ve kaçınmayı yüzleşmeye, iletişimi iş birliğine, tartışmayı uzlaşmaya, farklı düşünceler, farklılıkları zenginliğe, zenginlikleri birlikte yaşamaya, bilgiyi teknolojiye ve anlık değil anı yaşamaya odaklı bir Üniversite ve Fakülteyiz” ifadelerine yer verdi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin düzenlediği PDR Günleri etkinliklerine katkı sunan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a, Düzceli Eğitimci Akademisyen Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak ve Türk PDR Derneği Başkanı Oğuz Özat ile davetli konuşmacılara teşekkür eden Prof. Dr. Mustafa Koç, programın herkes için faydalı olması temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.

“Mezun öğrencileri iyi yerlerde görmek bizi memnun ediyor”

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra etkinlik ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nün (PDR) öğrenci alımlarının oldukça yüksek bir dilimden alım yaptığını hatırlatarak, düzenlenen etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Lisansüstü bitiren Düzce Üniversitesi mezun öğrencilerinin de oldukça iyi yerlere gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilere şimdiden başarılar diledi.

“Kişisel rekabetler de ülke sınırlarını aştı”

Sorgulamanın ve analiz etmenin önemini dile getiren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, PDR bölümünün zaten sorgulayıcı özelliğinin olduğunu, günümüzde de iş dünyasının çok geniş ve düşünce çerçevesinin çok kapsamlı olduğunun altını çizdi. Akademik bilgi, beceri ve yeterliklere sahip olmanın iş dünyasında başarılı olama garantisini sağlamadığını söyleyen Rektör Çakar, “Günümüzde rekabet sadece ülke içerisinde değil, dünya üniversiteleri arasında olmaktadır. Gençlerimiz arasında rekabet çok güçlü seviyelere geldi. Dünya üniversiteleri artık bir birine açılmış durumda. Bunun için sadece ülkemiz içerisinde aynı alanda yetişen gençler bir birleriyle rekabet etmiyorlar. Çok farklı üniversitelerden, çok farklı ülkelerden gençler bir birleriyle rekabet eder durumdalar. Bu sebeple akademik bilgi ve beceriyle sınırlı kalınmamalıdır. Bizlerin sizlere katabileceği sevgili gençler; akademik bilgi ve becerinin yanında, düzenlenen bu etkinliklerle gelişiminize katkı sunmak ve sizlere olanaklar sağlamaktır. Nelerin kalıcı, nelerin geçici olduğunu mutlaka sizlerin hissetmesi gerekiyor. Sorgulayarak o an, nerde olmanız gerektiğini, kendinize değer katacak faaliyetler içerisinde bulunmanız çok önemli” ifadelerine yer verdi.

İş gününden ve zamanından ayırarak etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, etkinliğin öğrencilere ve katılımcılara değer katması temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra etkinlik; moderatör Pınar Özdemir'in; Türk PDR Derneği Başkanı Oğuz Özat ile yaptığı söyleşi ile devam etti. Oğuz Özat söyleşide, PDR mezunlarının istihdamı, meslek sorunları ve derneğin yaptığı çalışmalar gibi konu başlıklarında açıklamalarda bulundu.

İki gün süresince devam eden Düzce Üniversitesi 5. PDR Günleri etkinliği alanında önemli çalışmalara imza atmış, başarılı uzman ve akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerinin katılımcılara aktarılması ile son buldu.