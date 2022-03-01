Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü akredite oldu

Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün bu başarısı ile Düzce Üniversitesi, Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı eğitimi veren Ege, Atatürk, Bartın ve İstanbul Teknik Üniversiteleri ile birlikte ilk akredite olan 5 üniversiteden biri olmayı başardı. Düzce Üniversitesi ile birlikte Ege Üniversitesi 5 yıllık akreditasyon alırken, Atatürk Üniversitesi, Bartın Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 2 yıl süre ile akredite olma hakkı kazandı.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı'nın açıklamasında, “Süreçte emeği geçen tüm bölüm öğretim elemanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.