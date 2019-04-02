Düzce Üniversitesi Rektörü 29. kez kapısını açtı

Akademik ve idari personel ve öğrenciler başta olmak üzere tüm çalışanların sorunlarını, eleştirilerini, gözlem, tespit ve önerilerini dinlemek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla düzenlenen Açık Kapı Günü'nün 29.su gerçekleştirildi.

Açık Kapı Günü'ne katılan kişileri Rektörlük Makamı'nda kabul eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, iletilen soru, görüş ve önerileri dinleyerek konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalışanların fikirlerinden en üst düzeyde faydalanmak istediklerini ifade eden Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, katılımcı temelli yönetim modelini Türkiye'ye kazandırdıklarını dile getirdi.

Açık Kapı Uygulaması, her ayın ilk Pazartesi günü gerçekleştirilmeye devam edecek.