Düzce Üniversitesi Rus üniversitesiyle protokol imzalandı

Düzce Üniversitesi; uluslararasılaşma stratejisi kapsamında, eğitim faaliyetlerini Rusya Federasyonu'nda sürdüren Stavropol State Pedagogical Institute ile ortak hareketliliklerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan, Mevlana Hareketlilik Programı ve Memorandum of Understanding ikili iş birliği protokolleri imzaladı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Stavropol State Pedagogical Institute Rektörü Prof. Dr. Maria Viktorovna Smagina, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. İlhan Genç, Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Altın, Fen Edebiyat Fakültesi Öğr. Gör. Hüsnü Gerelegiz, Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çaylı ile Koordinatörlük personeli katıldı.

Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen uluslararası ikili iş birlikleri ve değişim programları çerçevesinde gerçekleştirilen törende, Mevlana Programı ve MoU protokolünü; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Stavropol State Pedagogical Institute adına ise Rektör Prof. Dr. Maria Viktorovna imzaladı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi – Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü ile Rusya Federasyonu Stavropol State Pedagogical Institute) iş birliğiyle "Rusça Öğretme Modeli" tanıtım semineri kapsamında Düzce Üniversitesi'ne gelen Rektör Prof. Dr. Maria Viktorovna Smagina, Düzce Üniversitesi ile değişim programları kapsamında protokollere imza atarak, iki üniversite arasındaki ilişkilerin artmasına da imkan verdi.

Protokol; tarafların amaç ve hedeflerini açıkça belirtmesine olanak sağlarken, gelecekte iki üniversitenin de yapmak istedikleri ortaklıklar ve uluslararasılaşma çalışmalarına da zemin hazırlıyor.

Düzce Üniversitesi, Stavropol State Pedagogical Institute ile imzaladığı protokollerle Rusya Federasyonu üniversiteleri ile yapılan ortaklıklarına bir yenisini daha ekleyerek, uluslararasılaşma kapsamında iş birliklerini her geçen gün arttırmaya devam ediyor.