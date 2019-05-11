Düzce Üniversitesi Somali'de sınav yaptı

Düzce Üniversitesi'ne yoğun ilgi gösteren Somalili öğrencilerin isteğini geri çevirmeyen Üniversite yönetimi, Yabancı Öğrencilere Giriş Sınavı'nı (YÖS) Somali'nin Mogadişu ve Hargeisa şehirlerinde gerçekleştirdi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bayram'ın görevli olduğu YÖS sınavına Somali'de büyük bir ilgi gösterildi. Somali'deki öğrencilerin Düzce Üniversitesi'nde lisans eğitimi almak için çok istekli olduklarını belirten Bayram, “Somali'nin başkenti Mogadişu'da 60 öğrenci sınava katılırken, Hargeisa adlı diğer bir şehirde ise yaklaşık 80 öğrenci Üniversitemizin düzenlediği sınava katılım gösterdi” ifadelerini kullandı.

Hargeisa'deki sınav, Amaano Boarding and Day School okulunda yapıldı. Sınavdan önce öğrencilerle söyleşi yapan Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bayram, Düzce Üniversitesi'nin yaklaşık 33 bin öğrencisi, 14 fakültesiyle genç, dinamik bir yapıya sahip olduğunu ayrıca, İstanbul ile Ankara arasında çok önemli bir konumda olan Düzce ilimizin, hem ulaşım açısından hem de sosyal, kültürel açıdan avantajlı bir yere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

İlk kez YÖS sınavına giren Somalili öğrencilere hem sınavla ilgili hem de Üniversite, Düzce ve Türkiye hakkında aydınlatıcı bilgiler verildi. Düzce Üniversitesi'nin kültürel programlarını izleyen Somalili öğrenciler, Üniversiteyi çok beğendiklerini ifade ettiler. Hargeisa'deki sınavın ardından Mogadişu'daki öğrenciler için de sınav yapıldı. Sınavda başarılı olan öğrenciler, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe eğitimi aldıktan sonra yerleştikleri lisans programlarında eğitim hayatlarını sürdürecek.

Düzce Üniversitesi'nin Somali'de gerçekleştirmiş olduğu sınavlar, Afrika kıtasının genelinde yayın yapan, Horn Cable Televizyonu ve Kalsan Televizyonu'nda da geniş yer buldu. Ayrıca Maarif Vakfı Koleji Müdürü Mustafa Yılmaz ziyaret edilerek, yeni iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda görüşmeler yapıldı. Somali Türk Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ziyaret edilip, Somali'deki eğitim, güvenlik ve sosyal konular hakkında bilgi alındı.