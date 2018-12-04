Düzce Üniversitesi “Sporda Biz, Engelsiz” Masa tenisi turnuvasıyla farkındalık oluşturdu

Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Düzce Şube Başkanı Erdoğan Bıyık, Dr. Öğr. Üyesi Levent Görün, öğretim elemanları, davetli konuklar ve öğrenciler katıldı.

Turnuvanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin düzenlediği Sporda Biz Engelsiz 1. Masa Tenisi Turnuvası için bir araya geldiklerini ifade etti. 1992 yılında alınan karar sonrası 3 Aralık tarihinin Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildiğini belirten Prof. Dr. Hakkı Çoknaz, bu kapsamda Fakülte olarak anlamlı bir etkinlik yapmak istediklerini ve organizasyonu öğrencilerle planladıklarını dile getirdi. Özel öğrencilerin sporla iç içe olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çoknaz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Program konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bu özel günde, engelli bireyler için, Üniversite öğrencilerinin hazırladığı etkinliğin çok anlamlı olduğuna dikkat çekerek “Hepinizin güzel gönlüne sağlık ve başarılar diliyorum.” şeklinde duygularını ifade etti. Turnuvada Rektör Çakar, otizmli bir bireyle masa tenisi de oynayarak yarışmacılara destek oldu.

“Sporda Biz, Engelsiz” 1. Masa Tenisi Turnuvası'nda Düzce Üniversitesi öğrencileri ile engelli bireyler yarıştı. Yapılan karşılaşmalar sonucunda turnuvada; birinciliği Murat Eyvazlı kazanırken, Kerim Yavuz ikinci, Yusuf Çelik ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere madalyaları ve katılım belgeleri Dr. Öğr. Üyesi Levent Görün tarafından taktim edilirken, turnuvaya katılan tüm öğrenciler ise madalyalarını Arş. Gör. Kadir Tiryaki'nin elinden aldı.