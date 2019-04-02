İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Düzce Üniversitesi sunduğu bildiri ile birinci oldu

Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, düzenlenen “5.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, düzenlenen “5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Demografik Dönüşüm ve Kadın” başlıklı kongrede Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Göç Çalışmaları Programı Doktora Öğrencisi Fatma Kızılelmas Mezarcı sunduğu bildiri ile birinci oldu.


İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SETA Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen kongreye; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM Kurucu Başkanı, İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Emine Sare Aydın Yılmaz, İstanbul Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, KADEM Başkanı Dr. Ögr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve birçok davetli katıldı.


Düzce Üniversitesi doktora öğrencisi Fatma Kızılelmas Mezarcı sunduğu “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Düzce'de Sığınmacılara Yönelik İnsani Yardım Yapan STK'larda Çalışan Kadınların Rolü” adlı çalışması ile kongrede sunulan bildiriler arasında en iyi bildiri seçildi. Başarılı öğrencimiz birincilik ödülünü KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın elinden aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.