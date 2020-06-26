Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kaya:

Dr. Murat Kaya, salgın döneminde zorunlu olmadıkça lens kullanılmaması önerisinde bulunarak “Bu dönemde gözlüğe geçiş daha pratik olabilir. Kontak lensleri takarken elimizi sürekli yıkamak gerekiyor. Kontakt lens kullananlar takmasın demiyorum ama temizliğine daha azami özen göstermeli” dedi.

Dr. Murat Kaya, salgın döneminde ve yaz aylarında göz sağlığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yaz aylarında en çok alerjik rahatsızlıklar, göz kızarıklığı, sulanma, ışıktan rahatsız olma gibi şikayetlerin arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, “Bunlardan biri de konjonktivittir. Mikroplarla ya da virüslerle oluşabilen göz kızarıklığıdır. Gözün dış kısmında kapakların içinde ve gözle görülen ön kısmındaki kızarıklık, çapaklanma, sulanma, batma gibi şikayetlerle hastalarımız bize başvurur. Bu mikroplar; kirli sulardan, yıkanmamış ellerin gözle temasından ya da hava ile dış ortamdan bulaşabilir. Kırmızı göz gibi bir tabloya neden olur. Kırmızı göze sebep olan başka hastalıklar göz tansiyonu ve gözün alerjik hastalıklarıdır. Bu nedenle mutlaka bir göz hekiminin muayene edip, teşhis koyması lazım” dedi.

Korona virüs (Covid-19) bulgularından birinin de konjonktivit olarak bahsedilen kırmızı göz tablosu olduğuna dikkat çeken Kaya, “Fakat beraberinde bir solunum güçlüğü varsa, ateşleri yüksekse ve düşmüyorsa Korona virüsten şüphelenilir. Bu durumlarda da zaten hemen konsültasyon istiyoruz” diye konuştu.

“Salgın döneminde zorunlu olmadıkça lens kullanılmamalı”

Temizlik ve dezenfeksiyonun virüsün yayılımının önlenmesi açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaya; “Salgın döneminde elimizi sık sık yıkayıp, mümkünse elimizin yüzümüzle ve göz kapaklarımızla temasını kesmemiz gerekiyor. Korona virüs, gözümüzü kaşımak, göz kapaklarımızı yıkanmamış temiz olmayan elimizle temas ettirmek sonucunda bulaşabiliyor. Virüsü havadan kapma ihtimali de var. Bunun için şeffaf maskeler kullanılması öneriliyor. Gözlüğünde bir nevi bu durumda koruyuculuğu bulunmakta” ifadelerini kullandı.

Zorunlu olmadıkça lens kullanılmaması önerisinde bulunan Kaya, “Bu dönemde gözlüğe geçiş daha pratik olabilir. Kontak lensleri takarken elimizi sürekli yıkamak gerekiyor. Kontakt lens kullananlar takmasın demiyorum ama temizliğine daha azami özen göstermeli. Lens ile uyumamaları, sürekli gözlerine elle temasta bulunmamaları gerekiyor. İlla lens takmaları gerekiyorsa sabah takıp akşam mutlaka çıkararak solüsyonlarına koymalılar” dedi.

“Çok uygun fiyatlı, kalitesiz gözlükler güneş ışınlarını direk gözün içerisine çekiyor”

Yaz aylarında gözlerimizi güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korumak için önerilerde bulunan Prof. Dr. Kaya, açıklamasını “Açık renkli gözler güneşin zararlı ışınlarını daha fazla emebiliyor. Her koyu renk cam gözleri korumuyor. Tam tersi kalitesiz, ultraviyole ışın filtresi olmayan koyu renk güneş gözlükleri daha çok zararlı ışıkları emebiliyor. Çok uygun fiyatlı, kalitesiz gözlükler güneş ışınlarını direk gözün içerisine çekiyor. Üstelikte koyu renk olduğu için zararlı ışınları daha çok emerek gözün direk arkasına gönderiyor. O yüzden aldığımız güneş gözlüklerinde yüzde yüz ultraviyole ışınlarını koruyucu ibaresi olmalıdır. Çünkü zararlı ışınlar gözün arkasına zarar vererek hem alerjiye sebep oluyor hem de yıllar içerisinde sarı nokta dediğimiz gözün retina tabakasındaki bazı hayati görme fonksiyonu taşıyan kısımların bozulmasına sebep oluyor. O yüzden koruyucu gözlükler kaliteli olmalı” şeklinde tamamladı.