Dünyada 522. sıraya yerleşen Düzce Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler arasında 22, devlet üniversiteleri arasında 20. ve özellikle genç üniversiteler arasındaysa ikinci sırada yer alarak dikkat çekici bir başarının sahibi oldu.

Araştırma kategorisinde dünyada 350. ve Türkiye'de 18. olan Düzce Üniversitesi; inovasyon kategorisinde dünyada 261, Türkiye'de 27, toplumsallaşmada ise dünyada 215, Türkiye'de ise 21. sırada yer alma başarısı gösterdi.

Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, ufuk açan bilimsel araştırmaları, örnek üniversite-sanayi iş birlikleri, bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma konusundaki katma değerli çalışmalarıyla Düzce Üniversitesi, uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor.