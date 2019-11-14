Düzce Üniversitesi uluslararası ödüle layık görüldü

Geçtiğimiz yıl dünyanın çocuk diyabet merkezlerini izleyen tek kurumu SWEET tarafından “Kolloboratif Merkez” olarak sertifiye edilen Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabet Merkezi başarısına bir yenisini daha ekledi.

Bu yıl ilk kez başlatılan ve her yıl iki merkeze verileceği ilan edilen “En İyi İlerleyen Merkez” ödülüne Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabet Merkezi, Avustralya'dan Perth Childrens Hospital ile birlikte layık görüldü. Boston'da yapılan ISPAD (Dünya Çocuk Diyabet Kongresi) öncesinde SWEET çalışma grubu toplantısında açıklanan ödül, diyabet ekibi adına Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu tarafından kabul edildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı bünyesinde hizmet veren Çocuk Diyabet Merkezi'nin sisteme yeni dahil olmasına rağmen ödül almasının gurur verici olduğunu ifade eden Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arslanoğlu, tüm ekip arkadaşlarına özverili çalışmaları için teşekkür etti.