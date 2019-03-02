Düzce Üniversitesi Unilook Türkiye Üniversite tanıtım ve tercih günleri'ne ev sahipliği yaptı

Düzce Üniversitesi, Unilook Türkiye tarafından Düzce'de düzenlenen “Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri” organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde Düzceli öğrenciler, Düzce Üniversitesi başta olmak üzere devlet ve vakıf üniversiteleri ile buluştu. Etkinliğe; Anadolu Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi katıldı.

Tanıtım etkinliği, açılış töreni ile başladı. Açılışa Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve birçok orta öğretim öğrencisi katıldı.

“Doğru Öğrenci Doğru Tercih” sloganıyla devlet ve vakıf üniversitelerinin tanıtımlarının gerçekleştirildiği etkinlikte; üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencileri başta olmak üzere liselerde eğitim gören öğrenciler, öğrenim görmek istediği üniversitelerle buluşup meslek ve üniversite seçimi konusundaki tüm merak ettikleri soruların cevaplarını, yükseköğretim kurumlarının yetkililerinden öğrenme imkanına sahip oldu. Ayrıca Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda eğitim uzmanlarının katıldığı seminerlerle öğrenciler, yeni sınav sistemi ve geleceğin meslekleri gibi birçok konu hakkında da bilgi edinme fırsatı elde etti.

“Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri” etkinliğinde ev sahibi yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi'nin tanıtım standını ziyaret eden öğrencilere; Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Yenilikçi, dinamik ve sürekli gelişen Düzce Üniversitesi'nin, modern eğitim müfredatı, donanımlı akademik kadrosu ve teknolojik olanaklara sahip derslik ve laboratuvarlarıyla öğrencilerine nitelikli bir eğitim verdiği vurgulandı.

Öğrencilerine girişimciliği aşılayan ve global farkındalık kazandıran Düzce Üniversitesi'nin, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra yeni yatırımlarla hayata geçirdiği bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanların da öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağladığı ifade edildi. Düzce Üniversitesi'nin kazandığı akademik başarıları, bölgesel kalkınmaya olan katkıları ve sosyal sorumluluk çalışmaları da ziyaretçilerle paylaşılarak Düzce Üniversitesi'nin, yükseköğretimde doğru adres olduğunun altı çizildi.