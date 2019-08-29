Düzce Üniversitesi ve Nobel İlaç A.Ş.'den ortak proje

Ş., birlikte yürüttükleri 2 projenin çalıştay hazırlıkları için toplantıda biraraya geldi.

Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark ve Nobel İlaç A.Ş., TÜBİTAK Sayem Faz 1 Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan 2 projenin ara raporu ve çalıştay hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve AR-GE ve İhtisaslaşmadan sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM) Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ersin Beyazçiçek, Teknopark çalışanları ile Nobel İlaç A.Ş. temsilcileri katıldı.

Üniversite ve ilaç firması arasında yapılan 2 proje anlaşmasının yanında üniversite-sanayi işbirliği kapsamında nitelikli personel yetiştirilmesi hususunda da işbirliği protokolü imzalanmasına karar verildi. Eğitim-öğretim ve akademik çalışmaların yanında bölgesel kalkınmaya da büyük bir önem veren Düzce Üniversitesi, şehirdeki firmalarla yaptığı çalışmalarla üniversitede üretilen akademik bilgiyi sanayi kuruluşlarına aktararak daha çeşitli, daha nitelikli ve katma değeri daha yüksek ürünlerin üretilmesini hedefliyor.