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Düzce Üniversitesi yaz döneminde 30. Açık Kapı Uygulaması'nı gerçekleştirdi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan, “30. Açık Kapı Günü”nde, Düzce Üniversitesi paydaşlarıyla biraraya geldi.


Düzce Üniversitesi'nde öğretim elemanları, idari personeller ve öğrencilerin sorunlarını, iyileştirme önerilerini ve değerlendirmelerini dinlemek üzere gerçekleştirilen “30. Açık Kapı Günü”nde Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi paydaşları ile bir araya geldi.


Açık Kapı uygulamasına yaz döneminde de devam eden ve Düzce Üniversitesi'nin kapılarını paydaşlarına sürekli açık tutan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kurum içinden ve kurum dışından gelen katılımcıları dinleyerek kendisine iletilen sorunları, iyileştirme önerilerini ve değerlendirmeleri not etti.


30.'su gerçekleştirilen Açık Kapı Gününde tüm mensuplarla yakından ilgilenen Rektör Çakar, kendisine iletilen konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak tüm fikir ve önerilerin kendileri için önemli olduğunu ifade eden etti.


Mensuplarla en üst düzeyde iletişim kurmanın önemine vurgu yapan Dr. Nigar Demircan Çakar, Açık Kapı uygulamasının taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak sonuçlandırılması ve Düzce Üniversitesi'nin gelişimine önemli katkılar sunması açısından büyük faydaları olduğunu sözlerine ekledi.

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