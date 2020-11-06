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Düzce Üniversitesi Yedigöller için çalışma yürütecek

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 9.

Bölge Müdürlüğü Bolu Şubesi Müdürlüğü arasında doğa harikası Yedigöller için protokol imzalandı.


Bolu Şubesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen protokole; Düzce Üniversitesi adına Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü adına ise Bolu Şubesi Müdürü Serpil Uysal imza attı. İmzalanan bu protokolle Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Yedigöller Milli Parkı'nda rekreasyonel faaliyetlerin oluşturacağı olası zararlar üzerine 90 günde tamamlanması planlanan araştırma, danışmanlık ve raporlama Ar-Ge projesi çalışmalarını yürütecek. Doğaseverlerin sıklıkla uğradığı Yedigöller, yapılacak proje çalışması ile ziyaretçilerin istemeden de olsa verdiği ya da verebileceği zararların riskleri belirlenecek. Belirlenen bu riskler karşısında alınacak önlemlerle de yediden yetmişe dünyanın her yerinden ziyaretçisi olan Yedigöller Milli Parkı'nın doğal yaşamı ve görüntüsünün sürdürülebilirliği sağlanacak.

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