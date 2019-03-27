Düzce Üniversitesi yetkilileri liseli öğrencileriyle buluştu

Düzce Üniversitesi ve Meslek Yüksekokulu tanıtım amacıyla “Değerlerimiz, Geleceğimiz Geleceğiniz, Misyonunuz ve Misyonumuz” konulu buluşmasında Üniversite adayı öğrencilerle bir araya gelen Düzce Üniversitesi yetkilileri, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayarak, Üniversitede yürütülen Eğitim-Öğretim, sosyal, kültürel ve üniversitenin öğrencilere sağladığı imkanlar hakkında bilgiler verdi. Çilimli Anadolu Vakfı Çok Programlı Lisesi Müdürü Beşir Evli, ziyaretlerinden dolayı Üniversite yetkililerine teşekkür etti.

Öte yandan Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu düzenlediği “Halkla İlişkiler Çalışmaları” etkinliği kapsamında, Kurumsal Gelişim ve İletişim Danışmanı Canan Duman, öğrencilerle buluştu. Bilgi ve deneyimlerini Düzce Üniversitesi öğrencileriyle paylaşan Canan Duman, “Nasıl Başarılı Olacaksınız”, “Yeteneğinizi Nasıl Geliştireceksiniz”, “İş Dünyasının Yeni Mezunlardan Beklediği Kriterler” gibi birçok konuda söyleşi gerçekleştirdi. Etkinliğin sonunda öğrencilerin sorularını da cevaplayan Canan Duman'a, halkla ilişkiler çalışmalarına sağladığı katkılar ve gerçekleştirdiği başarılı sunum için, Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Ali Bayhan tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi. Gerçekleştirilen söyleşi etkinliğinin ardından Canan Duman, kitaplarını imzaladı.