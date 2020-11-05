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Düzce Üniversitesi yine girişimcilik ve yenilikçilik endeksinde

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 2020 Endeksinde yine ilk 50 üniversite içerisinde yer alma başarısı göstererek girişimci ve yenilikçi odaklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.


Üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre değerlendiren “TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 2020 Endeksi” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açıklandı. Düzce Üniversitesi, endekste yine ilk 50 üniversite içerisinde yer alma başarısı göstererek girişimci ve yenilikçi odaklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.


‘Bilimsel Teknolojik Araştırma Yetkinliği', ‘Fikri Mülkiyet Havuzu', ‘İş Birliği ve Etkileşim' ile ‘Ekonomik Katkı ve Ticarileşme' olmak üzere dört boyutta ve 22 göstergeye göre hazırlanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite 2020 Endeksi”ne daha önceki yıllarda olduğu gibi yine dahil olma başarısı gösteren Düzce Üniversitesi, katma değerli bilimsel projelerin, nitelikli iş birliklerinin ve bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma çalışmalarının meyvelerini toplamaya devam ediyor.

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