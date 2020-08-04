Düzce Üniversitesi YÖK sanal fuarında öğrencilerle buluşuyor

DÜZCE (İHA) – Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" ye katılan Düzce Üniversitesi, öğrencileri bilgilendirmeye ve onlara yol göstermeye devam ediyor.

Kovid-19 salgın sürecinde, üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler için olası riskleri en aza indirgeyerek onları üniversitelerle buluşturmak amacıyla düzenlenen yükseköğretim kurumları tanıtım fuarı, 04-07 Ağustos 2020 tarihleri arasında YÖK'ün internet adresi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen ve canlı tanıtım etkinlikleri, üniversite adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme, öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla bilgilendirme gibi birçok imkanın sunulduğu sanal fuarda Düzce Üniversitesi de yerini aldı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın da tanıtım ofisini ziyaret ederek öğrencilerden gelen sorulara içtenlikle cevap verdiği fuarda Düzce Üniversitesi tanıtım görevlileri, Düzce Üniversitesi'nin; Fakülteleri, Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları, başarıları, sosyal, bilimsel ve kültürel imkanları, burs olanakları, kampüs hayatı, sosyal tesisleri, öğrenci değişim programları gibi daha birçok konuda öğrencileri aydınlatarak Düzce Üniversitesi'nin yükseköğrenimde doğru bir tercih olduğunu vurguluyorlar.