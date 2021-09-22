Düzce Üniversitesi yüz yüze eğitime her yönüyle hazır

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının açıklamış olduğu “Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi” temel alınarak yürütülen çalışmalarda, öğrencilerin sağlığı hep ilk sırada tutuluyor. Düzce Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinde sosyal mesafeyi koruyabilmek için dersliklerde ve sosyal alanlarda gerekli tüm tedbirler alınıyor. Derslikler ve sosyal alanlar sık sık dezenfekte edilerek salgın önlemleri çerçevesinde yüz yüze eğitimde derslik kapasiteleri azami verimlilikte kullanılacak. Derslerin planlanmasında derslik kapasitesi ve sınıf mevcudu göz önünde bulundurulacak.

Termal kameralarla riskli durumların tespiti

Düzce Üniversitesi'ne girişlerde de termal ateş ölçerlerle ateş ölçümü yapılarak şüpheli durumlarda ilgili kişiler sağlık kurumlarına yönlendirilecek. Öğrencilerin veya personellerin Covid-19 test sonucunun pozitif olması durumunda, bölgeye nitelikli sağlık hizmeti sunan Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin ilgili birimlerinin liderliğinde ve denetiminde hastalıkla etkin mücadele edilecek. Düzce Üniversitesi yerleşkelerine girişlerde ziyaretçilere, güvenlik personeli tarafından HES kodu sorgulaması yapılarak risk düzeyi minimuma indirilecek. Salgın döneminde öğrencilerin yüz yüze eğitiminde güvenlikleri açısından HES kodları alınıp, Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar Uygulaması ile kurulan entegrasyon ile risk durumlarının sorgulamaları yapılacak, sorgulamalar neticesinde; öğrenciler ve akademik-idari personellerin Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda; temaslı mı/ aşılı mı/ kişi hastalığı geçirmiş mi/ negatif PCR testi var mı” şeklinde kontrolleri sağlanacak. Riskli durumda olan öğrenciler dersi veren öğretim elemanlarına bildirilecek. Güncel HES kodunu sisteme girmeyen öğrenci, akademik ve idari personellerin Düzce Üniversitesi'ne giriş kartları pasif hale getirilecek ve ilgili kişiye iletilecek. Öğrenci ve personellerin aşı durumları, İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden alınıp aşısız öğrencilerin PCR testlerinin takibi için birim yöneticileri bilgilendirilecek.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Güvenli bir şekilde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'na başlamayı büyük bir heyecanla bekleyen Düzce Üniversitesi olarak; tüm mensuplarımızın Covid-19 aşılarını yaptırmalarını önemle vurguluyor, sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.