Düzce Üniversitesi yüzde 100 doluluğa ulaştı

Açıklanan sonuçlara göre tercih edilen ve tercih eden bütün öğrencilerin yerleştiği üniversite oldu.

Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, donanımlı akademik kadrosu, güçlü altyapısı, modern spor ve sosyal tesisleriyle eğitim ve kampüs hayatının tüm güzelliklerini öğrencilerine sunan Düzce Üniversitesi, yüzde 100 doluluk oranıyla yine tercih edilen üniversiteler arasına girdi.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, kendisine ayrılan ön lisans ve lisans kontenjanlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Düzce Üniversitesi, doluluk oranlarında Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alma başarısı gösterdi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, yaptığı açıklamada “Değer Üreten Üniversite” misyonuyla eğitim faaliyetlerine başlayan Düzce Üniversitesi'nin yürüttüğü katma değerli bilimsel çalışmalar ve kazandığı akademik başarılarla köklü üniversitelerle rekabet edebilir bir seviyeye yükseldiğine dikkat çekti. Gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaların bir neticesi olarak yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını belirten Rektör Sözbir, Düzce Üniversitesi'ni tercih ederek üniversitenin mensubu olan öğrencilere teşekkür etti. Rektör Sözbir ayrıca öğrencilere öğrenim hayatlarında başarılar diledi.