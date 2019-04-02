Düzce Üniversitesi Zamanın Tanıkları sergisi

Düzce Üniversitesi Genç Eller Topluluğu tarafından Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde “Zamanın Tanıkları” adlı fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Genç Eller Topluluk Başkanı Ali Oktay Baysal; yaşlı insanların sadece bu hafta değil her zaman hatırlanıp saygı duyulması gerektiğini söyledi. Bu sergi ile kampüsümüzdeki öğrenci arkadaşlara bir farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirten Baysal, hepimizin bir gün onlar gibi olacağını ve bizlerinde zamana tanıklık ederek bu yoldan geçeceğimizi söyledi.