Düzce Üniversitesi'nde acil durumlarda güvenli müdahale teknikleri anlatıldı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programına; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram, Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hacer Alemdar, öğretim elemanları, idari personeller ve öğrenciler katıldı.

Ambulans Eğitimi 2 dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte; Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ümit Kılıç ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitmenleri, güvenli müdahale ve koordinasyon konuları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitimin ilk sunumunu yapan Öğr. Gör Ümit Kılıç, “Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri” başlıklı sunumunda; olay yerinde paramediklerin ve diğer sağlık çalışanlarının zaman zaman tüm acil durum ekipleriyle birlikte ortaklaşa çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek, söz konusu olay alanlarında güvenli müdahale yapmanın önemini vurguladı.

Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ümit Kılıç'ın sunumundan sonra, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eğitmenleri; genel yangın oluşumu, yangından kurtarma, trafik kazaları, acil durum ekipleri güvenli müdahale ve kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda hem teorik hem uygulamalı bir eğitim verdi.

Eğitim sonunda İlk ve acil yardım programı öğrencilerimiz, kişisel koruyucu ekipmanlarla uygulama yapma şansı buldular.