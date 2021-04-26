Düzce Üniversitesinde aktif 56 öğrenci topluluğu var

Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Yasemin Olgaç Akar'ın yönetimindeki programda Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, öğrenci topluluklarıyla ilgili faydalı bilgiler paylaştı.

Öğrenci topluluklarının kuruluş amaçlarını; eğitim-öğretimin dışında öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesi, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi, yeni beceriler kazanması, kampüse canlılık ve renk katması, öğrencilere kariyer yolculuklarında destek olunması şeklinde sıralayan Tahir Güney, Düzce Üniversitesi'nde 56 aktif öğrenci topluluğu bulunduğunu ifade etti.

En az 20 öğrenci ile topluluk kurulabildiğini belirten Güney, öğrenci topluluklarının kuruluş aşamaları, hukuki yapıları ve gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında da önemli bilgiler aktardı. Bu toplulukların sosyalleşmeye büyük katkı sağladığına dikkat çeken Tahir Güney, toplulukları iş modeline benzeterek; takım çalışması, bütçe planlaması, etkinlik organizasyonu, zaman yönetimi gibi konularda öğrencilerin kendilerini geliştirdiğini vurguladı. Öğrencilerin topluluklarda yöneticilik yapmalarının da erken dönem liderlik becerilerine katkı sağladığını ve kariyerlerinde büyük fırsatlar oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Teknofest gibi teknoloji yarışmalarının da karar verme, iletişim, zaman yönetimi, problem çözme ve teknik becerilerin geliştirilmesi noktasında öğrencilere önemli deneyimler kazandırdığının altını çizen Tahir Güney, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı.