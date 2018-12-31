Düzce Üniversitesi'nde engellilerle iletişim konuşuldu

Düzce Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu tarafından düzenlenen “Engelliliğe Yaklaşım ve İletişim” başlıklı konferans, Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Akdemir, toplumun engellilere engelli olarak değil de bir birey olarak bakması gerektiğini belirterek, “Engelli insanlara baktığımızda bizde acıma duygusu oluşuyor. Acıma duygusu ile onlara bakmamamız, onların da topluma ait bir birey olduğunu unutmamamız gerekir.” şeklinde konuştu.

Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Başkan Yardımcısı Ahizer Özbek yaptığı konuşmada, “Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Topluluk olarak yeni proje fikirleri ile karşınıza çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah faydalı bir etkinlik gerçekleşir.” ifadelerini kullandı.

Topluluk adına etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Türk Müzik Bölümü öğrencisi Tolga Kendüzler ise programa katılan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Türkiye'de birçok engelli olduğunu söyleyen Tolga Kendüzler, engelliler olarak karşılaştıkları sıkıntılardan bahsetti. Kendilerine destek olan Üniversite yönetimine teşekkür eden Kendüzler, daha büyük etkinlikler düzenlemek istediklerini sözlerine ekledi.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı ve aynı zamanda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Emre Taşkın, engelliliğe yaklaşım konulu bir sunumunu yaptı. Erişilebilirlik kavramına değinen davetli konuşmacı, erişilebilirliğin toplumun her kesimine uygun bir şekilde olması gerektiğine işaret ederek bu kavramın, görme engeli olanların bilgisayar, telefon gibi elektronik ürünler ile binaları ve yolları engel olmadan kullanabilmesini ifade ettiğini dile getirdi. Evrensel tasarıma da değinen ve evrensel tasarımı herkesin kullanabileceği şekilde yapıların tasarlanması olarak tanımlayan Emre Taşkın, ülkemizde tasarımların genelde standartlaşmış bir tip olan 20-45 yaş arası insanlara hitap eden tasarımlar olduğunu kaydetti. Programın diğer konuşmacısı Sosyal Hizmet Uzmanı ve Sivil Toplum Gönüllüsü Oğuzhan Al ise “Engellilerle İletişim” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda iletişimi en iyi tanımlayanlardan birinin Doğan Cüceloğlu olduğunu belirterek O'nun “İletişim, iki birim arasında birbirleriyle ilişkili mesaj alışverişidir.” şeklindeki tanımını katılımcılarla paylaştı. İletişimin öğelerinden ve engellilerle iletişimi engelleyen faktörlerden de söz eden Oğuzhan Al, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Programın sonunda, Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Akdemir tarafından davetli konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.