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Düzce Üniversitesi'nde flüt-piyano resitali gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü’nün düzenlediği “Flüt-Piyano Konseri” gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü'nün düzenlediği “Flüt-Piyano Konseri” gerçekleştirildi.


Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Flüt-Piyano resitalinin sergilendiği konsere; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Ziraat ve Doğa bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, davetli misafirler, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.


Dünya klasiklerinden ve ülkemiz eserlerinin icra edildiği konserde, flütte Merve Çokamay, piyano da ise; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Müzik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Çokamay yer aldı.


Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde birbirinden değerli eserleri melodilere döken ikili katılımcılar tarafından yoğun alkış aldı. Program sonunda gerçekleştirdikleri başarılı performanslar için Merve Çokamay ve Bahadır Çokamay'a, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz tarafından tebrik edilerek teşekkür belgesi takdim edildi.

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