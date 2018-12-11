Düzce Üniversitesi'nde Obezite merkezi açıldı

Düzce Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi'nin ilk 30 merkez arasında yer aldığını vurgulayan Obezite Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, Merkezin obezite hastalarına modüller şeklinde hizmet vereceğini söyledi.

Düzce Üniversitesi, çağımızın en büyük sağlık sorunlarından olan obeziteye karşı etkin mücadele yürütecek Obezite Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Obezite Merkezinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Obezite Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, gurur verici bir gün yaşadıklarını belirterek 2006 yılında Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda başladıkları obezite süreci hakkında bilgiler paylaştı. Merkezin kurulması sürecinde kendilerine destek olan başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay'a teşekkür etti.

Obeziteyi dünyada mevcut koşullar içerisinde en önemli sağlık sorunu olarak nitelendiren Prof. Dr. Pehlivan, bu mücadelenin süreç yönetiminde oluşturdukları ekibi tanıtarak emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı Obezite Merkezi Programı'na aktif katılım gösterdiklerini ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi'nin ilk 30 merkez arasında yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, Merkezin obezite hastalarına modüller şeklinde hizmet vereceğini sözlerine ekledi. Multidisipliner ve davranışçı yaklaşımı benimsediklerinin altını çizen Prof. Dr. Pehlivan, bölgeye daha da kaliteli sağlık hizmeti sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, ülkemizde yer alan 30 merkezden biri olan Obezite Merkezi'nin açılışını yaptıklarını belirterek bugünün Düzce Üniversitesi ve Düzce için gurur verici olduğunu dile getirdi. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başta olmak üzere Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan ve ekibinin yoğun çabasıyla yürütülen sürecin Merkeze dönüştüğüne işaret eden Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Obezite Merkezi'nin bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, güzel bir günde bir araya geldiklerini ifade ederek Aralık ayında birçok yeni birimi hizmete açtıklarını söyledi. Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin açtığı farklı merkezlerle bölgeye sunduğu sağlık hizmetleri için de ayrıca gurur duyduklarını sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay liderliğinde Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir ekibin ve birlikteliğin olduğunu belirten Prof. Dr. Çakar, iş huzurunun önemine dikkat çekti. Sağlık hizmetlerinin, Düzce Üniversitesi'nin bölgeye açılan penceresi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, hekimlikte en önemli hususun ehliyet olduğunu dillendirerek Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan öncülüğündeki ekibin bu ehliyet ve liyakata sahip olduğunu söyledi. Dünyada obeziteden ölenlerin sayısının, açlıktan ölenlerin sayısından fazla olmasının düşündürücü olduğu değerlendirmesinde bulunan Rektör Çakar, obeziteyle topyekün mücadelenin önemine değinerek bu hastalıkta sürdürülebilirlik kavramının da ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek hizmete açılan Düzce Üniversitesi Hastanesi Obezite Merkezi, dünyanın en büyük sağlık sorunlarının başında gelen obeziteye karşı önemli hizmetler yürütecek.