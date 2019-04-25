Düzce Üniversitesi'nde Orff Schulwerk ile tanışma konferansı düzenlendi

Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Orff Schulwerk İle Tanışma” başlıklı konferans, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, davetli konuklar, öğretim elemanları ve öğrencilerin katıldığı program, Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Elçin Yazıcı'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerinin düzenlediği “Çarkıfelek” adlı etkinliğin sahnelenmesiyle devam eden programda, drama ve orff çalışmalarıyla tanınan Eğitimci Nejla Aydın sahneye davet edildi. Orff'un müzik, dans, drama, konuşma ve hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntem olduğuna değinen Aydın, “Orff dilden bedene, bedenden müziğe dönüşen bir şeydir. Ben çok güzel anlattım, sen anlamadın mantığı olmaz. Herkesin anlama yolu farklıdır ve biz ona göre davranmalıyız. Öğretmenler bizim hayattaki can yeleğimizdir. Biz öğretmen olarak her zaman çocukların yarınını düşünmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Çeşitli sahne ve atölye gösterileriyle bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Nejla Aydın'a program sonunda teşekkür belgesi ve hediyesi takdim edildi.