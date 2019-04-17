Düzce Üniversitesi'nde Sezai Karakoç anlatıldı

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Doğunun Yedinci Oğlu: Sezai Karakoç” başlıklı konferans, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karataş, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Recai Özcan ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Metin Akkuş, “Bazı insanlar, fikirleriyle ve idealleriyle toplumu bir lokomotif gibi çeker götürürler. Bizim kuşak, Sezai Karakoç'u diriliş kelimesiyle hatırladı. Sezai Karakoç, idealist bakış açısıyla genç kuşakları yönlendirme fikrine sahip bir şair, yazar, araştırmacı, siyasetçi ve fikir adamıdır.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından konferansını vermek üzere kürsüye davet edilen Prof. Dr. Turan Karataş, usta şair Sezai Karakoç'un “Masal” şiiriyle başlayan konferansında, Sezai Karakoç'un idealistliği, davası ve hayatı hakkında bilgiler paylaştı. Lise çağlarında şiirler yazan Sezai Karakoç'un, İkinci Yeni hareketinde yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Turan Karataş, Karakoç ve arkadaşlarının edebiyatta İstanbul hakimiyetini kırarak Anadolu'nun genç şair ve yazarlarının önünü açtığını dile getirdi. Sezai Karakoç'un 1954 yılında Büyük Doğu'da ilk denemelerinin yayımlandığını söyleyen Prof. Dr. Karataş, Karakoç'u Türkiye'nin 1950'lerden sonraki en büyük şairi olarak nitelendirdi. Şairin birçok dergi, hikaye, deneme ve düşünce kitabı yazdığını da ifade eden Karataş, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı.

Öte yandan Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sergisine ev sahipliği yaptı. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde gerçekleştirilen sergide öğrencilerin yıl boyunca yaptığı akrilik, dijital art, video art, yerleştirme ve heykel tarzındaki 40 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Sergi hakkında bilgi veren Karabük Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Anıl Ertok Atmaca, “Öğrencilerimizin çalışmalarını Düzce Üniversitesi misafirliğinde sergileme imkânı bulduk. Bize bu imkânı veren herkese teşekkür ediyorum. Akrilik, dijital art, video art, yerleştirme ve heykel tarzında 40 eseri Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ve Düzce halkının beğenisine sunduk. 15-24 Nisan tarihleri arasında açık olacak sergimize herkesi davet ediyoruz"dedi.