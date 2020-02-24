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Düzce Üniversitesi'nde tarım paneli düzenlenecek

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin en büyük ekonomik gelir kaynağı olan tarım ile ilgili Düzce Üniversitesi’nde tarım paneli düzenlenecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin en büyük ekonomik gelir kaynağı olan tarım ile ilgili Düzce Üniversitesi'nde tarım paneli düzenlenecek.


Düzce Üniversitesi, ilin en büyük ekonomik gelir kaynağı olan tarım üzerine panel yapacak. Düzce Üniversitesi İstiklal Konferans salonunda yapılacak panelde Düzce'nin tarımda gelişimi konuşulacak. 1. Tarım Paneline Düzce Belediyesi, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Düzce Kent Konseyi'de destek veriyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından Çevre ve Sağlık konusunda pilot Üniversite olan Düzce Üniversitesi'nin tarımla alakalı çalışmaları da panelde konuşulacak.

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