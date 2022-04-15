Düzce Üniversitesi'nde tasavvuf musikisi konseri düzenlendi

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda yapılan programda; Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Yücel'in koro şefliği ve öğretim üyeleri eşliğinde, öğrencilerin sahne performansı beğeniyle takip edildi. Ramazan ayının manevi atmosferi içinde düzenlenen programda, birbirinden değerli tasavvuf eserleri başarıyla seslendirildi.