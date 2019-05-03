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Düzce Üniversitesi'nde yeşilçam müzikleri konseri ile nostalji rüzgarı esti

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü’nün düzenlediği “Yeşilçam Film Müzikleri Konseri” dinleyicilere unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü'nün düzenlediği “Yeşilçam Film Müzikleri Konseri” dinleyicilere unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı.


Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konsere; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, öğretim elemanları, öğrenciler ve müzikseverler katılım gösterdi.


Türk sinemasına damga vurmuş Yeşilçam filmlerinde yer alan bazı müziklerin dinleyicilerle paylaşıldığı konserde, Düzce Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Yücel, öğrencilerin oluşturduğu koroyu yönetti. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde Düzce Üniversitesi öğrencilerinden tek kişilik performanslar da dinlendi. Müzik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerin seslendirmesiyle, tekrardan can bulan şarkılar katılımcılardan yoğun alkış aldı.


Program sonunda sahneye gelerek herkesi tebrik eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, seslendirilen eserlerle birlikte Yeşilçam karakterlerinin tekrardan canlandığını ifade etti. Müzik Bölümü öğretim elemanlarının ve öğrencilerin başarılarından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerin göstermiş oldukları başarılı performansların da kendilerini gururlandırdığını ifade ederek programda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

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