Düzce Üniversitesi'nden bir ihtisaslaşma protokolü

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi ile HumHum Bees arasında, Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma süreci kapsamında bölge çiftçileri ile yetiştirdiği ürünlerin değerlendirilmesine ilişkin işbirliği sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, HumHum Bees adına ise firma sahibi Filiz Albayrak imza attı. Menüsünün tamamında doğal ürünler kullanma prensibiyle kurulan ve Türk Patent Kurumu'ndan marka tescili alan firma, Düzce Üniversitesi'nin bölge çiftçileri ile iş birliği halinde ürettiği geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerini restoranında kullanmayı planlıyor. İmzalanan sözleşme ise bu sürece hukuki dayanak sağlayacak. Bu kapsamda firmas, Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma süreci kapsamında ürettiği ürün gramından, restoranda kullanılabilir nitelikte olan tıbbi bitki çayları, aromatik bitkiler, tıbbi bitki yağları, tıbbi bitki katkılı sabunlar, arıcılık ürünleri gibi geniş bir yelpazedeki ürün türlerini kendi restoranında kullanarak, Düzce Üniversitesi koordinasyonunda bölge çiftçisinin daha çok gelir etmesine katkı sağlayacak.