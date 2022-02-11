Düzce Üniversitesinden bir ilk daha

Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 59 yaşındaki hasta, Türkiye'de ilk kez denenen Hibrid Laparo-endoskopi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Kapalı safra kesesi ameliyatı olan hasta Seher C. (59) operasyondan 4 gün sonra sarılık gelişmesi üzerine safra kanalına düşmüş taş şüphesiyle başka bir üniversiteden Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın merkezde safra yolları MR anjiosu çekildiğinde, ana safra kanalında bir tıkanıklık olduğu görülerek, ERCP işlemine alındı. Bu işlem sırasında ana safra kanalının yaklaşık 4 santimetrelik kısmının safra kesesi ameliyatında yanlışlıkla kesilerek çıkarılmış olduğu görüldü.

Safra yolu yaralanmaları ve diğer hastalıkları konusunda birlikte çalışmalar yapan İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serkan Torun, Dr. Öğretim Üyesi Salih Tokmak ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fuat Çetin, hastaya yaptıkları değerlendirmede bu aşamadaki bir hastada ERCP işleminin imkansız olduğunu, yüzde 30 civarında komplikasyonu olan hepatikojejunostomi ameliyatı (karaciğere ince bağırsak dikilmesi) olması gerektiğini belirledi. Ancak hastanın önceki operasyonun yeni olması nedeniyle bu büyük bir ameliyattan önce safranın, ciltten karaciğere yerleştirilen bir tüp vasıtasıyla torbaya akmasının sağlanması gerektiğine karar verdi.

Daha önce denenmemiş bir operasyon

Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde safra yolu hastalıklarının ameliyatsız tedavisinde mevcut tekniklerin iyileştirilmesi ve yeni tedavilerin geliştirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapan Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serkan Torun, Dr. Öğretim Üyesi Salih Tokmak ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fuat Çetin, daha önce denenmemiş bir operasyonun riskleri ve getirileri hakkında bilgilendirdikleri hasta ve yakınlarının onayıyla işleme başladı. Ameliyathanede genel anestezi altında gerçekleştirdikleri işlemde cerrah Dr. Mehmet Fuat Çetin, laparoskopi yöntemiyle önceki ameliyatta konulmuş olan metal dikişleri çıkardı. Daha sonra gastroenteroloji uzmanları Doç. Dr. Serkan Torun ve Dr. Öğretim Üyesi Salih Tokmak'ın endoskopla safra kanalının ince bağırsağa aktığı delilikten batın içine karaciğer altına yönlendirdikleri kılavuz tel, cerrahi ekip tarafından tutularak karaciğerin içine gönderildi. Öğretim üyeleri, bu kılavuz tel ve hareketli röntgen vasıtasıyla ana safra damarında kesilerek çıkarılmış olan kısmın bütünlüğünü sağlayacak şekilde stent yerleştirdi.

“Hastanın şikayetleri sona erdi”

Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Serkan Torun, “Operasyonu başarılı geçen hasta sorunsuz bir şekilde birkaç gün sonra taburcu edildi. Haftada en az bir kez hasta ile telefonda görüşüldü, 2 haftada bir ise laboratuvar testlerini yaptırarak bize mail attı; hiç bir sorun görünmüyordu. 2 ay sonra hastanemize kontrole geldi; şikayeti yoktu. Hasta ERCP işlemine alınarak önceki stent daha büyüğü ile değiştirildi. 2 ay sonra tekrar kontrole gelen hastamızın şikayeti yoktu, görüntüleme ve laboratuvar testleri normaldi” dedi.