Düzce Üniversitesi'nden büyük başarı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde hazırlanan ve üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması yeni dönem verileri ile güncellenerek yayımlandı. Düzce Üniversitesi, alan bazlı karşılaştırmalardaki kalite göstergelerinde Organik Kimya alanında Türkiye birincisi olurken, 33 araştırma alanında en iyi üniversiteler arasında yerini aldı.

Düzce Üniversitesi 132 alt alandan 98'inde yer aldı

Alan ve üniversiteler bazında en az 6 veriye sahip olanlar için hacim ve kalite eksenlerine sahip yetkinlik grafiklerinin çizildiği raporda, 2018 ve öncesi kurulan 200 üniversiteden 177 tanesi değerlendirmeye girebildi. 21 ana araştırma alanı ve 132 alt araştırma alanının dahil edildiği raporda Düzce Üniversitesi, 132 alt alandan 98'inde yer aldı. Ayrıca kalite göstergesinde 6 araştırma alanında en iyi 5 üniversite arasına girdi.

“Organik Kimya” da kalite göstergelerinde Türkiye'de birinci

Alan bazlı karşılaştırmalardaki kalite göstergelerinde “Organik Kimya” alanında Türkiye'de birinci olan Düzce Üniversitesi; kalite göstergelerinde “Hava Araçları Tasarımı, Testi ve Performansı” alanında üçüncü basamakta gösterildi. Ayrıca kalite göstergelerinde “Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Psikiyatri” alanında 4. sırada, “Rüzgar Enerjisi”, “İçten Yanmalı Motor ve Motor Aktarma Organları” ve “Mimarlık” alanlarında ise 5. sırada yer almayı başardı. Kalite göstergelerinde “Biyoenerji, Rüzgar Enerjisi, Biyomalzeme” alanlarında ilk 10'a girerek yenilenebilir enerji alanında da öne çıktı.

Birçok alanda 1. bölgeye yükseliş dikkat çekici

2021 yılında “Seramik ve Kompozitler”, “Yüzey, Kaplama ve Filmler”, “Yapay Zeka”, “İnşaat”, “Robotik”, “Büyük Veri”, “Biyomalzeme”, “Yüzeyler ve Arayüzler” alanlarında hacim ve kalite bakımından 4. bölgede yer alan Düzce Üniversitesi, 2023 yılında 1. bölgeye yükselerek Türkiye'de ilk sıralara yerleşti.

2021 yılında “Organik Kimya”, “Matematik”, “Psikiyatri”, “Hukuk”, “Metaller ve Alaşımlar”, “Nesnelerin İnterneti”, “Dermatoloji” alanlarında hacim ve kalite bakımından 3. bölgede yer bulan Düzce Üniversitesi, 2023 yılında 1. bölgeye yükselerek başarı çıtasını yükseltti.

Yine 2021 yılında “Rüzgar Enerjisi”, “Mimarlık”, “Obstetrik”, “Akışkan Dinamiği”, “Modelleme ve Simülasyon” alanlarında hacim ve kalite bakımından 2. bölgede bulunan Düzce Üniversitesi, 2023 yılında 1. bölgeye yükselerek başarısını kanıtladı.

Düzce Üniversitesi Kendi Yetkinlik Grafiğinde 32 Alanda 1. bölgede

“Organik Kimya”, “Hava Araçları Tasarımı, Testi ve Performansı”, “Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı”, “Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Psikiyatri”,” , “Güneş Enerjisi”, “Rüzgar Enerjisi”, “Mimarlık”, “Biyoenerji”, “İnşaat Mühendisliği”, “Akışkan Dinamiği ve Isı/Kütle Transferi”, “Akışkan Gücü, Dinamiği ve Akışkan Makineleri”, “Seramik ve Kompozitler”, “Matematik”,” “Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Obstetrik ve Jinekoloji”, “Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Dermatoloji”, “Ormancılık”, “Biyomalzeme”, “Metaller ve Alaşımlar”, “Yüzeyler ve Arayüzler”, “Yüzey Kaplama ve Filmler”, “Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi”, “Bitki Koruma”, “İçten Yanmalı Motor Teknolojileri”, “Enerji Verimliliği”, “Makine Tasarım ve İmalatı”, “Hukuk”, “Modelleme ve Simülasyon”, “Tarla Bitkileri”, “Nesnelerin İnterneti”, “Büyük Veri ve Veri Analitiği”, “Robotik” ve “Geniş Bant Teknolojileri”nin olduğu 32 alanda 1.bölgede yer alan Düzce Üniversitesi, hem hacim hem de kalite bakımından ülkemizin en başarılı üniversiteleri arasında yerini korumayı başardı. Düzce Üniversitesi hem yenilenebilir enerji alanında, hem de savunma sanayi alanlarında ön plana çıktı.

“Ekran”, “Elektronik Donanım Teknolojileri”, “Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Geriatri ve Gerontoloji”, “Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Acil ve Yoğun Bakım”, “Geleneksel İmalat Teknolojileri”, “Kuantum Teknolojileri”, “Histoloji”, “Entegre Havza”, “Patoloji”, “Bilgi Güvenliği”, “Eğitim”, “Atomik, Moleküler Fizik ve Optik”, “Yoğun Madde Fiziği”, “Hayvan Besleme”, “Otomotive Sektöründe Malzeme Teknolojileri”, “Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Endokrinoloji ve Metabolizma”, “Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Akciğer ve Solunum Tıbbı” alanlarında Düzce Üniversitesi, hem hacim hem de kalite bakımından 2. bölgede yer aldı.

Sürdürülebilir büyüme hedefinde kararlı adımlar attıklarını dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, “Ulaştığımız başarıyı, sürdürülebilir kılmayı ve daha ileriye taşıyarak geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeyi ve Düzce Üniversitesi'ni dünyanın en saygın üniversiteleri arasına taşımayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda üniversitemizin hem bölgesel, hem de ülke çapındaki durumunu değerlendiren önemli araştırmalardan biri olan TÜBİTAK Alan Bazlı Yetkinlik Analizi'nde ortaya konan bu başarı performansı oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.