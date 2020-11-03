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Düzce Üniversitesi'nden dünya sıralamasında önemli başarı

Düzce Üniversitesi; uluslararası sıralamalar konusunda önemli bir organizasyon olan Times Higher Education (THE) tarafından yayınlanan World University Rankings 2021’de, “klinik ve sağlık” alanlarındaki sıralamada yine önemli bir başarının sahibi oldu.

Düzce Üniversitesi; uluslararası sıralamalar konusunda önemli bir organizasyon olan Times Higher Education (THE) tarafından yayınlanan World University Rankings 2021'de, “klinik ve sağlık” alanlarındaki sıralamada yine önemli bir başarının sahibi oldu.


Daha önce World University Rankings 2021'de “sanayi geliri” kategorisinde dünya genelinde 258. sıra ile önemli başarıya imza atan Düzce Üniversitesi, bu kez de klinik ve sağlık alanlarında ilgili kurumun internet sitesinde ilan edilen dünya genelindeki sıralamada 600-700 arasında yer alma başarısı gösterdi. Çevre ve sağlık alanlarında ihtisaslaşan, özellikle de geleneksel ve tamamlayıcı tıp konularında uzmanlaşan Düzce Üniversitesi'nin bu başarısında, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin de önemli katkıları bulunuyor. Yerel ve bölgesel kalkınmaya önemli boyutta etki eden Düzce Üniversitesi, değer üretme misyonu ile uluslararası sıralamalarda yeni başarılara imza atmaya hazırlanıyor.

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