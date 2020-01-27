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Düzce Üniversitesi'nden Elazığ'a yardım eli

Düzce Üniversitesi; Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde yaşanan deprem nedeniyle olumsuz etkilenen vatandaşlarımız için yardım kampanyası düzenledi.


Elazığ ve çevre illerde yaşanan depreme kayıtsız kalmayan, depremin olumsuz etkilerini bir nebze olsun gidererek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elini uzatan Düzce Üniversitesi; duyarlı bir davranış örneği göstererek temel ihtiyaç malzemelerine yönelik yardım kampanyası başlattı. Düzce Üniversitesi mensupları; depremden etkilenen yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere yatak, yorgan, battaniye, ayakkabı, kıyafet ve gıda maddesi gibi temel ihtiyaç malzemelerini Düzce Üniversitesi bünyesinde topladı. Bağışlanan malzemeler, Elazığ başta olmak üzere depremzede vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaştırılacak.

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