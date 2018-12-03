Düzce Üniversitesi'nden ihtisaslaşma faaliyetleriyle anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü gönüllü çiftçilere Düzce Üniversitesi'nin sağladığı destek ve imkanlar ile bu kapsamda firmalarla yapılan anlaşmalar anlatıldı.

Düzce Üniversitesi, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü faaliyetleri kapsamında Düzce Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, toplantıda ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında Düzce Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Uğraş toprağın önemini vurguladığı sunumunda; gönüllü çiftçilere Düzce Üniversitesi'nin sağladığı destek ve imkanlar ile bu kapsamda firmalarla yapılan anlaşmalar, bitkilerin nasıl yetiştirilmesi, hasadının nasıl yapılması gerektiği ve yetiştirilen ürünlerin hangi firmalara satılacağı konularında detaylı bilgiler aktardı.