Düzce Üniversitesi'nden Şampiyon için kutlama

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakalarında 51 kiloda altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 51 kiloda ringe çıkan Düzce Üniversitesi'nden mezun Fenerbahçe Spor Kulübü Milli Sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, finalde karşılaştığı İngiliz rakibi Charley-Sian Davison'a şans tanımadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakalarında 69 kiloda mücadele eden bir diğer başarılı Milli Sporcu Busenaz Sürmeneli'de finalde Alman rakibi Nadine Apetz'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda milli sporcularımız Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli altın madalya alırken, Batuhan Çiftçi ve Esra Yıldız bronz madalya alma başarısı göstererek olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Düzce Üniversitesi olarak ülkemize ve bize bu gururu yaşatan milli sporcularımızı tebrik ediyor, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.