Düzce Üniversitesi'nden sanayicilerle iş birliği protokolü

Düzce Üniversitesi Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde; iş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Volta Motor adına ise Volta Motor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa İnci imzaladı. Protokol; insan kaynağı ihtiyacının giderilmesi için nitelikli eğitim, Düzce Üniversitesi mezunlarının Volta Motor tarafından istihdamı, staj ve iş yeri eğitimleri, kamu destekli projelere ve üniversite-sanayi iş birliklerine ortak başvuru ile insan kaynağının eğitimi konularını kapsıyor.