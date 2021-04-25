Düzce Üniversitesinden “Sözde soykırım” iddiasına kınama

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım iddiasının kınandığı bir mesaj yayımlandı.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan kınama mesajında “Sözde ermeni soykırımı gibi büyük bir yalanı gerçekmiş gibi gösterip Türkiye'yi siyasi şantajlarla hizaya getirmek isteyenler bilmelidir ki ülkemizin tarihi hiçbir leke sürülemeyecek kadar temizdir. Bu sözde yalanı ortaya atanların tarihi ise bir o kadar karanlık ve soykırım acılarıyla doludur. Bu haksız ve mesnetsiz iddiaları kabul etmiyor, sürekli tarihi gerçekleri çarpıtanları kınıyoruz” denildi.