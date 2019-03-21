Düzce Üniversitesi'nden Standard Profil'e ödül

Ödülü Standard Profil Grubu adına Standard Profil Düzce Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Bircan Kutlu Vali Zülkif Dağlı'nın elinden aldı.

Standard Profil Grubu, Düzce Üniversitesi'nin 13. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende üniversiteye katkı sağlayan firmalar arasında ilk sıradaki yerini koruyarak ödüle layık görüldü. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın katılımıyla gerçekleşen törende, ödülü Standard Profil Grubu adına Standard Profil Düzce Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Bircan Kutlu aldı.

Bircan Kutlu, “Standard Profil olarak amacımız, üniversite-sektör iş birliğini artırarak, geleceğin iş gücünü oluşturacak olan öğrencilere kariyer basamaklarında emin adımlarla ilerlemelerini sağlayacak önerilerde bulunmak ve başarılarına katkı sunmaktır. Bu anlamda bugüne dek Düzce Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz pek çok ortak proje ile Düzceli öğrencileri desteklemekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Standard Profil, Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere Düzce Üniversitesinden birçok öğrenciyi burs ve uzun dönem staj olanaklarıyla destekliyor. Düzce Üniversitesi ile akademik alanda çok sayıda projede iş birliği gerçekleştiren Standard Profil, aynı zamanda üniversite ile ortak bilimsel projeler de yürütüyor.