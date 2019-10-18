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Düzce Üniversitesinden uluslararası iş birliği

Eğitim, bilim ve kültür alanındaki uluslararası ilişkilerin önemini her fırsatta vurgulayan Düzce Üniversitesi, Adıge Devlet Üniversitesi ile Uluslararası İş Birliği Anlaşmaları imzaladı.


İş birliği anlaşmalarını Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Adıge Devlet Üniversitesi adına ise Prof. Dr. Daud Kazbekovıç Mamıy imzaladı.


2015 yılında gerçekleştirmiş olduğu bilimsel iş birliğine ek olarak Adıge Devlet Üniversitesi ile yeni iş birliği anlaşması imzalayan Düzce Üniversitesi, uluslararasılaşma çalışmalarına bir yenisini ekledi. İş birliği anlaşmaları; ortaklaşa eğitim ve araştırma programlarının geliştirilmesi, akademisyen ve öğrenci değişimi, çift diploma programları, ortak yüksek lisans programları, Düzce Üniversitesi'nde Adıge Devlet Üniversitesi Temsilciliği'nin açılması ve fikri mülkiyet gibi birçok konudaki iş birliklerini kapsıyor.

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