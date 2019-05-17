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Düzce Üniversitesine “Engelsiz Program Nişanı”

YÖK Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim sloganı ile üniversitelerde engelli bireylerin mekanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için başlattığı çalışmada Düzce Üniversitesi “Engelsiz Program Nişanı” ödülünü almaya hak kazandı.


Yükseköğretime kaliteli erişilebilirlik bağlamında engelli öğrencilere yönelik sunulan hizmetlerin var olan durumunu ve iyi uygulama örneklerinin ortaya konarak geleceğe dönük neler yapılabileceğinin baz alındığı ödül töreninde; Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü'nde görme engelli öğrenciler için gerçekleştirilen program ve etkinlikler kapsamında, YÖK tarafından Engelsiz Program Nişanına laik görülen 2 üniversiteden birisi olma başarısını gösterdi.


Gerçekleştirdiği akademik çalışmalarla birlikte, kente ve bölgeye sağladığı bilimsel ve ekonomik katkıların yanında, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile de Düzce Üniversitesi “Değer Üreten Üniversite” olmaya devam ediyor.

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