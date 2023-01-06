Düzce Üniversitesi'ne sıfır atık belgesi

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tüm kamu kurumlarında uygulanmak üzere geliştirdiği Sıfır Atık Projesi, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esaslara yönelik çalışmaları içeriyor.

Yaptığı dönüşüm hamleleri ile GreenMetric sıralamasında da üst sıralara doğru yükselişini sürdüren Düzce Üniversitesi, sürdürülebilir bir yaşam için sıfır atıklı yeşil enerji kullanımına geçilmesi için de çalışmalarını yoğunlaştırıyor.